Global IT Services à Djibouti

Installation des serveurs(serveur de fichier,ftp,dns,...etc)

Installation des firewall

câblage du réseau

configuration des tout les serveurs réseau

Monitoring (Configurer la surveillance du réseau ..etc.)

Maintenance du PC et du serveur

Installation Réseau VPN site to site

installation et maintenance d'un réseau informatique.

Sécurisation d'un réseau informatique

Sauvegarde des données

Administration d'un réseau informatique

Câblage d'un réseau informatique

Support Informatique

Mise en place de VPN

Mise en place d'un réseau Wi-Fi

Audit Informatique

