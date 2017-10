Fournitures materiel électroménager à Djibouti

-chambre a coucher

-2 differents salon cuire en form U

-2 ecrans plasma LED marque samsung 154 pouce

-1 machine a laver full automatique, meme pas utiliser du larque wespoint

-1 gaziniere table 4 foyer avec la bouteil a gaz

- 2 lits et un armoir pour chambre des enfants

- des rideaux + des tapis + d'autres accesoires

- frigo Samsung, refregirateur congelateur bas forma familial jusqu'a 450L

- table a manger avec 6 chaises

- table base meuble pour television

-inspirateur pour retire la pousiere de vos meuble

-3 air-conditionair, 2 samsung & 1 haier

-1 mixeur de jus des fruits .......etc.

......... vous aurez plus des details sur what's up merci ........................

Partager cette page whatsapp



email