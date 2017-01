Entreprise de la place recherche Secrétaire de direction à Djibouti

Mesdames/messieurs



Nous recherchons dans le cadre de nos activités une assistante de direction.

Les candidats doivent maitriser l'anglais et le français. Ils doivent également avoir une bonne maitrise des outils bureautiques, microsoft office notamment et une connaissance pratique de la comptabilité.

Le profil de poste:

• accueillir et orienter les visiteurs ;

• gérer les appels téléphoniques entre l'extérieur de son entreprise et sa hiérarchie, et inversement ;

• recevoir, rédiger et transmettre le courrier et les e-mails ;

• assurer le classement et l'archivage des dossiers qui lui sont confiés ;

• tenir à jour l'agenda de sa hiérarchie ;

• préparer les déplacements de sa hiérarchie ;

• organiser des réunions, des colloques et autres meetings ;

• assurer la prise de notes lors des réunions, puis rédiger les comptes-rendus.



Les documents à fournir par e-mail:

1 cv avec photo

1 lettre de motivation

le dernier diplôme.

