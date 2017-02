DUT Logistique Recherche emploi à Djibouti

Je soussigné kadir Moussa Ahmed 28 ans , titulaire licence logistique et transport, DUT logistique et transport, bac STG et parachutiste. Effet j'ai beaucoup travaillé dans le transit et je connais bien tout les processus de transit à l'arrivé de B/L jusqu'a la livraison de conteneur au transporteur ou client final et je connais aussi bien la déclaration n°9, n°1, n°4 et le declaration T1 ainsi que le système informatique de la douane autrement dit le sydonia alors j suis jeune, motive et responsable de son travail qu'on le confie et je suis quelqu'un de respectueux envers son hiérarchique et dans le lieu professionnel donc je vous sollicite un travail a mi temps c'est à dire à partir de 14h-22h je suis a votre disposition.

