Divers appareils électroménagers à prix reduits à Djibouti

Bonjour,

Je vends divers appareils électroménagers quasi-neufs à prix très réduit pour cause départ :



- Une machine à laver

- Un congélateur

- Un mixeur

- Un robot

- Un micro-ondes



Pour plus d'informations merci de me contacter.

