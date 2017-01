Demande d'emploi BAC PRO en logistique à Djibouti

Je suis titulaire d'un BAC PRO en logistique, j'ai effectué des stages au Port dans la direction Cargo et Terminal Conteneur, je suis djiboutienne, je parle courant le Somalie et l'Afar et les langues Ethiopiennes, je manipule parfaitement l'outil informatique, je suis très dynamique, sérieuse, très motivée et un esprit d'équipe. Je suis disponible à tous informations, entretien alors n'hésitez pas de m'appeler, vous n'allez pas le regretter.

