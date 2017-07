Demande d'emploi à Djibouti

je m'appelle Hamza Mohamed Mahamoud , je suis un jeune Djiboutien, étant a la recherche d'un emploi et je suis titulaire d’une licence en droit et gestion des entreprises.

Le dynamisme et l’implication que nécessite ce poste converge avec mon profile, mes études, et capacités que je mettrai à votre disposition tous qui est juridique telsque des conseil juridique concernant ( les droit de travail , droit de faillite , droit fiscal ,droit de credit et recouvrement ,droit de sociéte etc..). Travailleur, rigoureux et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

J’espère donc qu’il vous serait possible de bien vouloir donner suite favorable à ma présente requête et d’avance je vous en serais très reconnaissant. Merci

