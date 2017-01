demande d'emploi à Djibouti

Bonjour,

je suis a la recherche d'emploi dans tout les domaines, c'est a dire :

Logistiques et Transports, traducteur, Ainsi qu'agent Marketing ou commercial.

Mes atouts sont que je parle presque 6 Langues ainsi que je sais manipuler les logiciels windows XP.

Besoin de moi, veiller me répondre sur mon adresse e-mail et je vous garantie que vous aller pas regretter.



Cordialement.

