Cours à domicile (français) à Djibouti

Je fournis des cours de français à domicile : niveau collège et lycée.



Je dispense également des cours de FLE (français langue étrangère) et FOS (français sur objectif spécifique) pour les interlocuteurs étrangers.



Titulaire d'une licence Lettres Modernes, d'une Maîtrise Sciences de l'Education et d'un Master de Didactique des Langues.





Le tarif reste discutable.



Joignable que par mail.



Bien Cordialement.

