Cours à domicile à Djibouti

Salut tout le monde,

je m'appelle Aicha j'ai une licence en Biologie-biochimie à l'université de Djibouti.

Depuis plusieurs années, j'enseigne des cours soutiens, ayant acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine j'ai commencé depuis 1 ans à mes cours à domicile(ou je me déplace).

je parle couramment l'arabe, le français et l'anglais en plus des langues maternelles( l'Afar et le somali).

j'enseigne 15.000 aux élèves de primaire et 20.000 pour les élèves du collège.

sachez que tous mes élèves ainsi que leurs parents ont toujours apprécié ma facon d'enseigner et transmettre le message



N'hesitez pas de me contacter...je suis disponible 24H/24 sur mon téléphone



le savoir n'a pas de prix!!!

