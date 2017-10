Coupes-Oignons à Djibouti

Salam,

je vend une coupe oignon de taille moyenne pour vous faciliter les taches cuisiniere. Elle fait le coupure des objets suivants: elle croustille les œufs pour les creps; elle coupe les oignons,les tomates,chou etc ainsi que tous les légumes et fruits.

Prix:1700 fdj

Livraison à domicile

PS:Le stock est limité,merci de me contactez par mail .

