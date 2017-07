comptable à Djibouti

je suis un jeune comptable dynamique et vigilant , d’expérience de 4 ans dans ce domaine autant que accountant Managere dans une ONG international a Djibouti. voici mes taches

--Faire le budget de l’année

-Respecté la ligne budgétaire

- Appui à la gestion financière - Tenue de la trésorerie :

- Préparation mise à jour du suivi des dépenses.

- Vérification, saisie et classement des pièces comptables ;

- Analyse des comptes ;

- Gestion l’archivage et l’envoi des justificatifs nécessaires au suivi financier

-Gérer le Petty cash

-Gérer la banque book

-faire la réconciliation bancaire (mensuelle)

-les inventaires

-Suivis stocks

-Suivis de consommation Energie (EDD, ONEAD, Télécommunication)

-Préparation des salaires (cheque et virement bancaire)

-Régler les fournisseurs

-Préparer les factures

-Faires des achats (3 devis)

-Préparer le voucher avant chaque Transaction

-Enregistrement des donné dans l’excel et sur le Logiciel Nav

