Coiffeur à domicile à Djibouti

Bonjour,



Je vous annonce que j'offre mes services de coiffeuse. Etant une coiffeuse professionnel j'ai envie d'être proche de mes clientes. Être belle n'a jamais été plus facile. Vous avez une ceremonie, anniversaire, fête, mariage... je vous propose des modeles de tissages , du tresses africains , deffrisage... pour les grands et les petits... des coupes a la mode , pause vernis, manicures,pédicures et tout autre service que vous pouvez le trouver dans un salon de coiffure à des prix tres intéressant. N'hesitez pas de m'appeler. Je suis disponible 24/7. Dorénavant votre salon de coiffure vient chez vous.