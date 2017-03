Cherche une moto ou un scooter pas cher à Djibouti

Bonjour, je cherche une moto ou un scooter en bon état et pas cher pour me rendre à mon travail.

Je ne peux pas donner plus que 30 000 francs et ne pourrai faire aucun frais dessus.

J'en appelle à votre générosité...

Merci de me soumettre vos offres à mon email

et de me joindre quelques photos.

30 000 FDJ

Véhicules, Motos, Scooters

il y a 4 minutes

Partager cette page whatsapp



email