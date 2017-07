Centre de formation en informatique et gestion à Djibouti

Le premier centre de formation spécialisé en informatique et gestion va bientôt ouvrir ses portes .....

Nous proposons :

- des cours standard ou certifiant en informatique

- des séances d'initiation et d'approfondissement des logiciels de gestion

(SAGE SAARI; CIEL; EBP)



Veuillez cliquer sur le lien suivant pour la préinscription et le choix des modules, nous vous enverrons une confirmation et une documentation sur les modalités de paiement.



http://www.123contactform.com/form-2742726/Formulaire-De-Preinscription



Copier le lien et coller directement sur le navigateur, et remplissez le formulaire de préinscription, ou envoyez-nous un message pour que l'on puisse vous contacter.

