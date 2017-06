centre de formation en informatique et gestion à Djibouti

nouveau !!!!



le premier centre de formation spécialisé en informatique et gestion va bientôt ouvrir ses portes .....

nous proposons :

- des cours standard ou certifiant en informatique

- des séances d'initiation et d'approfondissement des logiciels de gestion

(sage saari; ciel; ebp)



veuillez cliquer sur le lien suivant pour la réinscription et le choix des modules, nous vous enverrons une confirmation et une documentation sur les modalités de paiement.







copier le lien et coller directement sur le navigateur, et remplissez le formulaire de préinscription.

