Caissier de Magasin recherche un emploi à Djibouti

Bonjour,

je suis un jeune homme de 18 ans fort,confiant,sure et mature recherchant un emploi en qualité de caissier ou magasinier car j'ai deja l'experience et on me confie tout le temps la caisse d'un commerce familiale.

Alors n'hesitez pas à me contacter par mail.

Merci,

35 000 FDJ

il y a 18 heures

