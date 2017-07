BILLCO consultant Djibouti en Bâtiments et Travaux Publics à Djibouti

BILLCO CONSULTANT Djibouti est un bureau spécialisé de la mise en relation directe à l'assistance à maitrise d'ouvrage en passant par le courtage, nous sommes l'interlocuteur unique pour nos clients à leur offrir les différents services suivants :

_Architecture-Diagnostic (Expertisme, Etudes et contrôles en Bâtiments et Travaux Publics etc.…)

_Topographie (Polygonation, levées détaillés, Implantation des ouvrages, nivellement etc.…

_Renseigner et Aider nos Clients à la démarche de l’obtention des documents administratifs de construction ( Titre Foncier, Permis de construire, Permis de remblai, Certificat de conformité d’électricité, Certificat de conformité général, Certificat Parasismique etc.…,

_Nous aidons également toutes les jeunes Entreprises à leur établir tous les documents nécessaires à la préparation et à l'exécution des travaux(Etude de prix, plan d'exécution, Bilan main d'œuvre et matériel etc.).

A des prix Spéciaux et abordables.

_Etude, suivi et contrôle gratuite si le client nous confie l’exécution des travaux de construction, de la réhabilitation ou d entretien,



Etant présent dans l'ensemble de la République de Djibouti,

Cher Client, nous sommes déterminés à mériter votre confiance et à assumer nos liens.

En vous exprimant, la flexibilité dans nos relations, nous vous choisissons le meilleur.

Egalement, nous mettons à votre disposition des personnels qualifiés compétents et accueillants pour répondre efficacement à toutes vos exigences.

CONTACTER NOUS pour tous vos Services AU 77 82 24 68

Partager cette page whatsapp



email