Bajaj original Piaggio

Salam,

Je vends une bajaj piagio ape marill original neuf 979D71 achete il ya quelque semaine chez marill auto avec assurance de 3 mois.

nous savons attendu pendant deux mois pour que le tricycle vient a djibouti apres avoir commander.

Assurance+decoration+vignette=1million80000fdj

Je le vends a 950000 cash,le 1er qui vient sera servi



Detail: toujours sous la garantie de Marill auto

Raison de vendre: j'ai acheté pour mon petit frere et il a trouvé un boulot

Si vous trouvez un bon chauffeur il va travailler minimum 15000fdj par jour tres rentable et il va vous ramener 5000fdj minimum par jour.

Vous gagnerai plus qu' un taxi.



Attention il faut pas confondre avec le bajaj dayun essence' de algamil. !!!!

950 000 FDJ

77839609

Véhicules, Voitures

il y a 6 heures

