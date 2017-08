Baccalauréat professionnel logistique et transport à Djibouti

Messieurs,

Je me nomme Nasteho Idriss Houssein

je suis une jeune Djiboutienne âgé de 23ans, Titulaire de B.E.P.C et d’un Baccalauréat professionnel logistique et transport, ainsi qu’une Attestation de stage effectuée à l’Aéroport International de Djibouti, et d’une autre Attestation de stage de effectuée à la société Houda Express transit.

Je suis à la recherche d'un emploi, d'un établissement qui pourrais m'engagé.

Je vous prie d'agréer, Messieurs Directeur, l’expression de votre haute considération.

