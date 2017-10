BAC PRO COMMERCE EN FORMATION CONTINUE à Djibouti

Le Lycée Industriel et Commercial a le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un BAC PRO COMMERCE en FORMATION CONTINUE. Les inscriptions sont ouvertes. Pour plus d'informations, adressez-vous à M. Osman, conseiller principal d'éducation du secteur commercial. ATTENTION : les places sont limitées. Frais d'inscription : 20 000 FDJ et 15 000 FDJ/mois. N'hésitez pas à nous rendre visite.

Partager cette page whatsapp



email