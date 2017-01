Assistante de Direction Générale Djibouti à Djibouti

Société de la place cherche une Assistante de Direction Générale basé à Djibouti.





Description de l'offre :



En tant qu'Assistante de Direction Générale, vous assistez le Président dans son activité au quotidien.



Pour cela, vous aurez comme missions principales :

• La gestion de son agenda : prise de rendez-vous, organisation de repas, réservation de transports, interface avec les interlocuteurs,

• La gestion des déplacements,

• L'organisation des réunions : réservation des salles, élaboration des ordres du jour, présentations sur Power Point, prises de notes, comptes rendus de réunions,

• La mise en forme des courriers, des tableaux de bords, des reporting.









Profil recherché :



Vous êtes issu d'une formation supérieures de type Bac +4 minimum et justifiez d'au moins une expérience de 5 ans minimum, acquise en support à une Direction Générale.



Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office.



Vous avez un très bon niveau de culture générale et de réflexion. Vous disposez d'une excellente présentation et d'un sens du relationnel.



Vous êtes rigoureux, à l'écoute, diplomate, discret, avez le sens des priorités et savez faire preuve de discrétion. Également vous êtes réactif, autonome et force de proposition.

Anglais/ Français écrit et parlé exigé (l’arabe + langues locales serait un plus)



Conditions et Avantages



Salaire selon profil.



cv+foto +lettre de motivation

bilane.hassan@gmail.com

Partager cette page whatsapp



email