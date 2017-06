Assistante administrative, ou service clientele à Djibouti

Bonjour , jai 23 ANS et je possède une licence et un DUT en gestion et administration ,et je suis a a la recherche d'un emploi en tant qu'assistante clientèle, jai déjà de l’expérience en service clientèle , je suis trilingue, je parle couramment le français , l'anglais et également le japonais que jai étudié pendant 7 ans

よろしくお願いします!

