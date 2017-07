Apple iPhone 6 (or) à Djibouti

Apple iPhone 6 s IOS Dual Core 8,0MP Caméra 1 Go RAM 16 Go memoire interne, Empreinte digitale.



Avec tous les accessoires ; chargeur, écouteurs et câble.



Je m’appele abdoulsalam, j’habite près de supermarché Napoléon.

80 000 FDJ

77628200

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 3 heures

