Appartement meublé à louer hodane 1 à Djibouti

Bonjour

Un appartement moderne et très bien équipé. Une suite parentale avec coin salon, télé, balcon et toilette interne. Une chambre avec deux lits individuels et coin salon. Une entrée avec salon et table à manger. Une cuisine américaine dotée des indispensables. Wifi offert. Bref tout ce qui vous faut pour passer un séjour agréable et sans soucis.

