Appartement à louer neuf à Gabode 4 à Djibouti

très bel appartement spacieux tout neuf , sur 200 m² avec deux terrasses d, au deuxième étage d'un immeuble tout neuf. 3 grandes chambres et un salon; 2 salles d'eau, de nombreux rangement.

Groupe électrogène et gardiennage au frais du proprio.

Zone Gabode 4

prix 180 000

non sérieux prière de s'abstenir

180 000 FDJ

il y a 11 heures

