Appareil Vibro Shape Professionnelle à Djibouti

Vibro Shape très peut utiliser toute neuf avec un meilleur prix une offre à n'est pas ratée, n’hésitez pas à me contacter.

Ce Vibro utilise une action de massage oscillante unique pour façonner et tonifier les parties spécifiques du corps. Cette ceinture fournit également un massage chauffé dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et cinq niveaux de contrôle.



Vibro Shape aide à tonifier, à serrer, à fermer et à renforcer Cinq (5) niveaux de commande, fonctionnement automatique ou manuel, arrêt automatique de 10 minutes Fonction de chauffage et de vibration Mouvements de massage chauffés oscillants, Facilité d'utilisation, pas de gels nécessaires Réglages de position multiples Inclut contrôleur manuel.

Partager cette page whatsapp



email