Agence khor Ambado: votre désir et notre priorité

Agence: Khor Ambado

Promoteur: Kenedid ISSA ALI



Le tourisme c’est quoi: Activité d'une personne qui voyage pour son agrément, visite une région, un pays, un continent autre que le sien, pour satisfaire sa curiosité, son goût de l'aventure et de la découverte, son désir d'enrichir son expérience et sa culture.



1. Agence Khor Ambado vous propose les activités suivantes :



* pêche a la mer : pêche a la ligne qui est une technique consistant à mettre à l'eau une ligne garnie d'un hameçon généralement appâté; cette mise à l'eau peut se faire à partir d'un bateau ancré, dérivant ou en route aussi bien qu'à partir du rivage, d'une jetée, d'un môle ou d'un enrochement surplombant l'eau, pèche a la traine est une technique de pêche pratiquée aussi bien en mer qu'en eau douce. Elle consiste à laisser traîner le leurre ou le vif derrière un bateau en mouvement, à une vitesse lente ou moyenne, dans les alentours de 3 à 5 nœuds, et jusqu'à 10 nœuds , pèche au filet.



* pêche au tourisme : ex : Balade à la mer voir les iles



* pêche en planger



2. Agence Khor Ambado est toujours présente a votre disposition 24/24 et 7j/7j.



3. Agence Khor Ambado vous fait visiter toute les lieux touristiques maritimes : Comme ile moucha, île maskali, sable blanc, sept frères…



Elle met à votre disposition : 3 types de barque d’embarcation.



A savoir : 2 barque de 10 personne avec un moteur de 75 chevaux chacun.



Et à savoir : 1 barque de 16 personnes avec 2 moteurs 75 chevaux.



4. L’agence Khor Ambado dispose des matériels accessoires, le gilet de sauvetage mais aussi les besoins primaires.



Avec l’agence Khor Ambado vous avez affaire a un professionnel de la mer.

