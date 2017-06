Achat d'une maison Barwaqo, CHEIKH Moussa, Hodan à Djibouti

Nous sommes à recherche d'une maison à vendre dans la banlieue de Balbala et ses alentours et de préférence (Barwaqo, CHEIKH Moussa, Hodan, hayableh ,pk12 et 13 ) . Nous voulons que notre futur maison soit en dure et composé de 3 à 4 chambres . Merci de nous contacter si vous avez des maisons qui correspondent à nos critères .

