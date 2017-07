A vendre villa neuve à Ali-Sabieh de 1000m² (construit 200m²) - 7 pièces à Djibouti

De plain-pied, découvrez cette superbe maison de 200 m² habitable offrant un séjour ''agréable'', cuisine, 3 chambres dont 1 salle d'eau avec WC, et toilette dans le couloir. La villa disposant en plus d'une dépendance de 2 chambres avec 1 toilette. L'espace de jeux pour enfants est aménageable pour piscine gonflage, balançoire…

Le terrain de 1000 m² est clos, résidence au calme et vue dégagée dans un environnement privilégié. Cette villa dispose d'atouts considérables : livrée clefs en main elle n'attend qu'un nouveau propriétaire pour vous épater ...

Prix à débattre et disponible de suite.

Partager cette page whatsapp



email