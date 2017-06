a la recherche d'un emploi à Djibouti

asc, je suis une fille diplômée d'un DUT GEA specialité petites et moyennes organisations et je suis a la recherche d'un emploi. en effet, j'ai eu une opportunité d'effectuer un stage au sein East Africa Bank qui se situe au centre ville place du 27 Juin pour une période des six semaines et j’ai acquis des solides compétences notamment au service à la clientèle, département de l'investissement et crédit et service de compensation et j'ai une parfaite maîtrise des logiciels Word, Excel , power point , logiciel sari sage comptabilité et commercial, logiciel pentabank. je suis a votre disposition pour toute entretien possible. Merci

