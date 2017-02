2 Terrains de 120 m2 a Barwago 2 phase I à Djibouti

Bonjour,

je vends deux Terrains de 120 m2 a Barwago 2 phase I derriere l'abatoire avec titre foncier vendu par l'habitat. Quartier residentiel a 100 mettre de la route National 2 et proche de la nouvelle Université.

Je suis le proprietaire veuillez me contacter par email. Les deux terrains sont collés l'un à l'autre (120+120=240). Les deux terrain collés sont a 8m de l'ecole qui se trouve dans le quartier en face de la route.

Le prix est non negociable comme je vends pour une urgence

Le prix : 2.5 Millions pour 1 terrain

et 5 millions pour les deux terrain si vous voulez acheter les deux terrains ensemble pour une superficie de 240m2

2 500 000 FDJ

