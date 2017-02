YVES ROCHER à Djibouti

Je commercialise certain produits Yves Rocher.

L'offre du jour est le suivant:

Gel Nettoyant Fraîcheur

Vous désirez nettoyer et rafraîchir votre peau: le Gel Nettoyant Fraîcheur Hydra Végétal est pour vous. La Sève d'Érable a été sélectionnée pour son pouvoir régénérant sur les cellules hydrocaptrices de la peau*. Ce gel frais débarrasse instantanément la peau des impuretés et traces de maquillage. Rafraîchie et nettoyée en profondeur‚ la peau est douce et confortable‚ visiblement plus nette.



Formule testée sous contrôle dermatologique.

*Tests in vitro

3 000 FDJ

77813056

Véhicules, Voitures

il y a 9 heures

Partager cette page whatsapp



email