Vous êtes à la recherche de cours d'angais et Arabe a domicil? à Djibouti

Bonjour! Je me propose pour donner des cours a domicile en anglais.

Je suis bilingue et propose des cours en anglais et en Arabe pour tous niveaux . J'ai 12 ans d’expérience en tutorat et cela me ferait énormément plaisir de vous être en aide pour l'amelioration de votre niveau d'anglais. Si intéressé(e), contactez-moi au 21340269 (14h00).

A bientôt!

prix est negociable

