Volvo S80 2.5t baisse de prix (Etat neuf) à Djibouti

Je vends une Volvo luxueuse S80 2.5T presque neuve qui n'a roulé que 25000 km. Cette voiture était utilisée par une organisation internationale pour les déplacements officiels et elle était révisée régulièrement. Prix de vente 2.700.000. Idéal pour diplomate ou expatrié

Selling this luxury Volvo S80 2.5T clean insight out. I am asking 2.700.000. Idéal for diplomate/Expat with only 25000k on the meter.



Merci,

2 700 000 FDJ

77776493

Véhicules, Voitures

il y a 9 heures

Partager cette page whatsapp



email