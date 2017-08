Voiture Tterracan à Djibouti

Asalama caleykoum,

Occasion à ne pas rater, je mets en vente ma voiture terracan, année 2001 avec un petit probleme au niveau des injecteurs( les 4 injecteurs à remplacé) , moteur diesel, toutes options avec boite de vitesse "manuelle". model du moteur carnaval

- Vignette 2017 ok

- RAD 2017 ok

Vente à 250 000 prix à debattre .

Tout personne interesse pour se servir comme " piece detaché " veuillez me contacter le numero suivant :

