Voiture Toyota Corolla à Djibouti

je vends une toyota coralla ramene de dubai a 50000 km au compteur et toute neuve tres bonne etat .veuillez me contact pour plus d information merci.

2 000 000 FDJ

77162888 ou 77865776

Véhicules, Voitures

il y a 22 heures

email