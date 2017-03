Voiture TERIOS Kid à Djibouti

je vend un véhicule TERIOS KID model 2005 en très bon état avec boite vitesse automatique, carburant diesel et avec Climatisation, ce véhicule n'a jamais roulée a Djibouti et il est récemment importe de Dubai et le prix est abordable.

1 200 000 FDJ

77848077,77749212,77851562

Véhicules, Voitures

il y a 13 heures

