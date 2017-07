Voiture santa fe européenne à Djibouti

Salam,j'ai le plaisir de vous annoncé la vente de ma voiture Hyundai santa fe en excellent état avec son carnet d'entretien à jours et contrôle technique OK. Avec un don plusieurs pièces d'échange .

Prix 900.000fdj(prix fixe car la voiture est en bonne états)

Revision général sera faite avant la vente par votre garagiste biensure et Tous les annomalie qui sera détecté serons à ma charges y compris la main d'oeuvre.



Raison de vente: j'ai acheté pour ma femme mais malheureusement elle n'arrive pas à bien conduire car elle préfère une voiture automatique.

Laissez moi votre numéro je vous appellerai selon priorité que je reçois votre email.merci

900 000 FDJ

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

