Voiture PEUGEOT 406 à Djibouti

Je vends un Peugeot 406 en tres bon etat ,moteur Excellent ,ideal pour en faire un Taxi aussi, peux rouler a Djibouti moins de 1 ans.J'utilise juste pour allez au boulot et de revenir. Kilometrage 44000 Km/h. C'est un offre special et une occasion a ne pas rater du tout. c est un (D70).

Un seul default climatiseur en panne et peut etre reparé.

850 000 FDJ

77714325

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

