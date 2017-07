Voiture Pajero Mitsubishi V6 à Djibouti

Salam tout le monde,



Je vends ma voiture de marque Pajero Mitsubishi V6 récemment acheté, car j'ai trouvé une voiture de fonction.

Elle est en très bonne état avec seulement 54 kilométrages.



Je vends à 7 millions mais le prix est à débattre.



Une location de 24h est possible avec un prix de 15 000 et 300. 000 de garantie remboursée entièrement à la fin.

N'hésitez pas de me contacter sur mon numéro je suis disponible 24h/24.

7 000 000 FDJ

77804242

Véhicules, Voitures

il y a 8 heures

