voiture nissan terrano 2 à Djibouti

Je vends ma voiture nissan terrano 2 de couleur bleu en bon etat pour cause de depard.

Immatricule D58

Vitesse : manuelle

Kilometrage: 240000 km

2 pneus avant tout neuf

Vignette 2017 ok

Assurance 6 mois ok

Veuillez me contacter sur mon numero ci dessous. Merci

Le prix est a debatre.

