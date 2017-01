Voiture Nissan Primera à Djibouti

A l’attention de tous,



je vend ma voiture de la marque NISSAN PRIMERA immatriculée ( 968D67 ) ,avec assurance,vignette 2016 et RAD 2016 en bonne état,climatisée. Carburant, essence injection avec un lecteur CD et Ecran.

Très bonnes qualités routières, puissance appréciable et suffisante notamment sur autoroute, plutôt silencieuse et relativement sobre, permet une conduite souple, bonne habitabilité, grand coffre.

C'est ce moteur que vous devez choisir pour la Primera, ce 1.9 dCi est exemplaire, vous serez surpris par son agrément, sa sobriété, son silence et sa fiabilité .

Boîte(s) disponibles(s) :

Mécanique 6 vitesses

Roues motrices :

Traction (avant) (Typé sous-vireur : surpoids à l'avant)

Jantes / Pneus associés :

16 pouces (205/60 R 16 : Petite tendance au roulis / Conso raisonnable)

Consommation du 1.9 dci 120 : vos témoignages :

entre 6.5 et 7litres/100km



Prix à débattre !!!

850 000 FDJ

77627215

Véhicules, Voitures

15 octobre, 2016

Partager cette page whatsapp



email