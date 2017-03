Voiture modèle toyota corola à Djibouti

Je vend une voiture Toyota corola couleur gris je ramène de canada kilométrage roulé au canada 250900km avec son 4 pneux neuf pour recevre je vend pour 1200000fr toute est parfait et voici mon numéro veuillez le contacter le plus vite possible merci de votre compréhension.

1 200 000 FDJ

77861220

Véhicules, Voitures

il y a 13 heures

