Voiture marque hyundai terracan à Djibouti

Asalama caleykoum, je mets en vente ma voiture de marque Hyundai terracan année 2001 en bon état a part un probleme des injecteurs, Moteur diesel.

- Assurance ok (6 mois)

- Vignette 2017 ok

- RAD 2017 ok

Pour tout information ,merci de me contacter.

500 000 FDJ

0025377872967

il y a 8 heures

