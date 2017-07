Voiture Hyundai elantra a vendre à Djibouti

Je vends ma voiture qui a roule 1 an a djibouti .

Moteur tres bon etat et le clim aussi .

Bien entretenu .

Venez nombreux c est une occasion a ne pas rater .

850 000 FDJ

77384961

Véhicules, Voitures

il y a 6 heures

Partager cette page whatsapp



email