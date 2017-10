Voiture Hyundai accent model 2012 à Djibouti

Bonjour, je vends ma voiture une Hyundai accent 2012 tout option, centralisé et Automatique. C’est une voiture à essence avec un kilométrage de 42000km. Elle est entretenu par pyramide care center. En plus d’être équipée d’un lecteur CD, USB et Bluetooth, elle a une bonne climatisation. Les pneus sont neuve, le moteur est intact, model BERLINE à 5 porte. Bref une belle voiture, bien entretenu et tout neuve avec un prix abordable. Veuillez appeler ce numéro pour plus d’information. WELCOME !

1 600 000 FDJ

77865450

mer. 11 octobre

