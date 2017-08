Voiture ford mondeo diesel à Djibouti

Je met en vente ma voiture Ford mondeo titanium Model BA7 tout option diesel tout les service ont été faite chez Ford avec son carnet de service. Bien entretenu





Equipement



•Audio - Télécommunications

•Radio CD

•bluetooth

•Navigation





•Régulateur de vitesse

•Capteur de pluie et de luminosité

Extérieur

•Rétroviseurs rabattables électriquement

•Rétroviseurs électriques dégivrants

•Jantes Alu



Intérieur



•Volant réglable en profondeur et hauteur

•Vitres avant électriques

•Vitres arrière électriques

•Verrouillage centralisé des portes

•Rétroviseur intérieur électrochrome

•Ordinateur de bord

•Fixations Isofix aux places arrières

•Direction assistée

•Clim automatique bi-zones

•Banquette 1/3-2/3

•Siège électrique



•Sécurité

•Airbag genoux

•Airbags frontaux

•Airbags latéraux avant

•Airbags rideaux AV et AR

•ESP

•Phares antibrouillard

•ABS

1 900 000 FDJ

77858848

mer. 16 août

