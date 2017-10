Voiture classe et ultra rapide à Djibouti

Je met en vente une toyota yaris dite BELTA tout blanc et dont le moteur est impeccable et le kilometrage est de 50 mille et la conduite a djibouti etait minime.

La voiture dispose de tous les papiers necessaires dont l'immatriculation, assurance, carte grise etc.

Si interesse laissez moi vos coordonnees et je ferais en sorte de vous rapeller dans les plus brefs delais.

Thinks...

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

Partager cette page whatsapp



email