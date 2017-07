Voiture à vendre Prado LJ120 à Djibouti

Voiture Prado LJ120 ,année 2005, très bien entretenu, très bon état en son totalité Consommation vraiment économique. Sans turbo. Très spacieux et confort avec un prix abordable :2 500 000 FDJ à débattre. Les offres non sérieuse, abstenez vous déjà.



je suis plus disponible en mail. Libre en fin juin. Les premiers arrivés sont les mieux servis. Je voyage en fin juin 2017.

77848286

Véhicules, Voitures

20 avril, 2017

Partager cette page whatsapp



email